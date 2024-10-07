مقطع مصور واحد يفسر تراجع مستوى ريال مدريد (فيديو)

كشف مقطع مصور من مباراة ريال مدريد الإسباني مع ليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا عن عمق المشكلة الفنية التي يعانيها النادي الملكي في الموسم الحالي وتسببت بحالة غضب جماهيري من المستوى المتراجع لفرقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأظهر المقطع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام غاضباً من زميليه المهاجمان البرازيلي فينيسيوس والفرنسي كليان مبابي لابتعادهما عن فورمة اللعب، واكتفائهما بمراقبة لاعبي ريال مدريد يقاتلون في الدفاع بينهما هما ينتظران الكرة في الأمام دون تقديم المساندة والدعم اللازمين.

وضرب بيلينغهام بيده على أرض الملعب وصرخ عليهما معبراً عن استيائه من وضعية الفريق في المباراة التي خسرها ريال مدريد بهدف دون مقابل أمام فريق يحتل حالياً المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الفرنسي.

Fijaros en Bellingham al final del video, cómo les reprocha a Mbappé y a Vini que vengan a ayudar a salir de la presión.



Es sentarse y esperar, vestuario podrido 🔥pic.twitter.com/NZA59eJqMV — ً (@eldelfcb) October 4, 2024

ويشهد ريال مدريد حالة تراجع عام في المستوى الفني على الرغم من إجراءات إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز بتدعيم صفوف الفريق بالنجم مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، إلا أن التركيبة البيضاء اختلت وسارت الأمور بما لا يشتهي جمهور الريال الذي توقع انطلاقة أقوى، في وقت يخشون على الفريق في الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة المقرر في 26 أكتوبر الجاري (الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات).