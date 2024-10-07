زورق «الشارقة 17» يحلق في مونديال الفورمولا1

توّج زورق «الشارقة 17» بقيادة المتسابق الكندي روست وايت بالجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت في مدينة شنغهاي بالصين، أمس، فيما أحرز زورق فيكتوري4 بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك المركز الثاني في السباق.

وأقيم السباق الرئيس في ظروف صعبة بسبب عاصفة تضرب بحر الصين الشرقي وخليج هانغتشو، حيث اضطرت اللجنة المنظمة لإلغاء سباق السرعة (سيبرنت) يوم أول من أمس، ثم إيقاف السباق الرئيس أمس، بعد 11 دورة من أصل 32 لتعلن النتائج، ويتم تقليص عدد النقاط الممنوحة لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر، إلى النصف.

وواصل زورق «الشارقة 17» نتائجه الرائعة ليعزز موقفه في صدارة الترتيب العام برصيد 87 نقطة، بعد إضافة 10 نقاط جديدة، بينما صعد زورق فيكتوري4 إلى المركز الثاني من جديد بعد إضافة 7.5 نقاط ليصبح 69.5 نقطة، مبتعداً بنصف نقطة فقط عن صاحب المركز الثالث زورق فيتنام 1، الذي أنهى سباق شنغهاي في المركز الثالث.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بالنتائج المتميزة التي حققتها الفرق الإماراتية في بطولة العالم، ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات تعكس مدى تطور الرياضات البحرية في الإمارات والقدرة على المنافسة على أعلى المستويات العالمية.

وأكد أن تحقيق المراكز الأولى في البطولات الدولية ليس مجرد فوز، بل هو إثبات للتفوق والاحترافية التي تتميز بها الفرق الإماراتية، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات في عالم الرياضات البحرية.

• زورق «الشارقة 17» عزّز موقفه في صدارة الترتيب العام برصيد 87 نقطة.