ريال مدريد ينازل جاره أتلتيكو من دون مبابي

ينتظر ريال مدريد حامل اللقب امتحان عجز عن إكماله حتى الموسم الماضي، عندما أظهر هيمنة كاملة في مختلف المسابقات، عندما يحلّ على غريمه المحلي ومضيفه أتلتيكو مدريد غداً (الأحد)، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت الخسارتان الوحيدتان اللتان تلقاهما الفريق الملكي الموسم الماضي على يد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني نفسه، في إشارة واضحة لما هو منتظر الأحد. ويُعد «روخيبلانكوس» آخر فريق نجح في هزيمة الميرينغي في «لا ليغا»، قبل عام، لكن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بقي دون هزيمة في 39 مباراة توالياً مذاك الحين. وعاد أتلتيكو لإقصاء جاره المدريدي عن كأس إسبانيا في يناير من دور الـ16 في كأس الملك، وهي كانت الخسارة الوحيدة للريال في عام 2024 حتى اللحظة.

لكنّ العملاق المدريدي صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا بـ15 لقباً كان آخرها الموسم الماضي، سيكون عليه خوض التحدي من دون نجمه الفرنسي كيليان مبابي، بسبب إصابة في الفخذ تعرّض لها في منتصف الأسبوع خلال الفوز على ألافيس.