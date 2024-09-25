صدمة قوية في مانشستر سيتي.. إصابة أفضل لاعب في أوروبا

قال نادي مانشستر سيتي اليوم الأربعاء إن "لاعب الوسط الإسباني رودري، يعاني من إصابة في أربطة ركبته اليمنى، وسافر إلى بلاده لاستشارة طبيب متخصص في مثل هذه الحالات لتقييم مدى خطورة الإصابة".

وغادر الدولي الإسباني (28 عاماً) الملعب في الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وبعد فوز مانشستر سيتي على واتفورد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الثلاثاء، قال المدرب بيب غوارديولا إن لاعب الوسط سيغيب "لفترة طويلة".

وقال مانشستر سيتي في بيان "يؤكد مانشستر سيتي أن رودري يعاني من إصابة في أربطة ركبته اليمنى.

"سافر لاعب الوسط إلى إسبانيا للحصول على مشورة طبية متخصصة هذا الأسبوع بعد إجراء الفحوصات الأولية في مانشستر. لا يزال التقييم مستمراً لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع.

"الجميع في النادي يتمنى له الشفاء العاجل".

وكان رودري، الذي اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا هذا العام التي فاز بها مع إسبانيا، عنصراً أساسيا في نجاح غوارديولا في قيادة أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.