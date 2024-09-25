الهوتي: 500 سباح يشاركون في «سويم فور لايف»

أكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للألعاب المائية حميد الهوتي، أن النادي سينظم يوم السبت المقبل، بطولة «سويم فور لايف» بمشاركة أكثر من 500 سباح وسباحة من 20 أكاديمية خاصة وناد حكومي، يتنافسون على نحو 300 ميدالية، ضمن خطط النادي لضمان استمرار التدريبات والمشاركات خاصة المجتمعية. وستقام البطولة في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للألعاب المائية حميد الهوتي، لـ«الإمارات اليوم»، أن البطولة تجسد روح التحدي والتفوق، وتُعد بمثابة منصة للمواهب الشابة لإثبات قدراتها والتألق في بيئة محفزة وداعمة، وأشار إلى أنه «تم تصميم المنافسات بعناية بشكل يتناسب مع جميع المستويات الفنية، ما يضمن تكافؤ الفرص وإبراز أفضل ما لدى السباحين. كما تبرز البطولة التفاعل المجتمعي بحضور جماهيري من المشجعين يتجاوز 800 متفرج. وتشهد البطولة مشاركة الأعمار من 8 سنوات حتى سباقات الماسترز».