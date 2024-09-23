«الأبيض الشاب» يواجه جزر ماريانا في تصفيات آسيا

يخوض منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب جزر ماريانا الشمالية عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد عبدالله الخليفة في الكويت، ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب.

وكان المنتخب قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على لبنان 3-2، إذ سجل أهداف «الأبيض الشاب» كل من عيد الحمادي وانطوني خياط وغيث بدر.

وفي المجموعة نفسها، يلتقي اليوم أيضاً منتخبا الكويت وكوريا الجنوبية.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخب الوطني وجزر ماريانا الشمالية كلاً من الكويت وكوريا الجنوبية ولبنان.

ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الصين المضيف للنهائيات.