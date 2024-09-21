تصدٍّ خارق لحارس أرسنال.. ومدرب أتالانتا يشبّهه بـ «القط»

أبدى مدرب أتالانتا الإيطالي، جان بييرو غاسبيريني، ذهوله من التصدي المزدوج والإعجازي للإسباني دافيد رايا حارس أرسنال الإنجليزي، خلال مواجهة التعادل السلبي، أول من أمس، في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتصدى رايا لركلة جزاء من ماتيو ريتيغي في الدقيقة 51، ومن بعدها تابع رأسية للمهاجم حارماً إياه افتتاح التسجيل.

وقال غاسبيريني للصحافيين: «لقد كان مثل القط. التصدّي الأول كان جيداً، لكن الثاني مباشرة من بعده كان رائعاً».

بدوره، وصف الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، تصديات رايا بأنها «من أفضل التصديات التي رأيتها في مسيرتي».

وأضاف: «لقد كان استثنائياً هذا الموسم. التصديان اللذان قام بهما أبقيانا في المباراة. هذه هي الحقيقة». وتابع: «أنا سعيد جداً لأنه في هذا المستوى حالياً».