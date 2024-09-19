فوز بشق الأنفس لباريس سان جرمان.. والتعادل السلبي يحسم قمة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

حسم التعادل السلبي قمة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ضيفه إنتر ميلان الإيطالي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

وخرج طرفا المباراة النهائية في عام 2023 التي حقق مانشستر سيتي لقبها بشباك نظيفة بعدما تسابق اللاعبون في إهدار الفرص السهلة أمام المرميين خاصة الفريق الإنجليزي الذي أضاع أكثر من فرصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت تألق يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان.

واكتفى كل فريق بنقطة، وذلك قبل أن يلعب مانشستر سيتي خارج أرضه أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في أوائل أكتوبر المقبل.

أما إنتر ميلان فسيلعب مباراة تبدو في المتناول على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الثانية أمام سيرفينيا زفيدزا الصربي.

وفي مباراة ثانية استهل باريس سان جرمان الفرنسي مشواره في نفس البطولة بفوز بشق الأنفس على ضيفه جيرونا الإسباني 1-0.

وكان جيرونا في طريقه إلى اقتناص نقطة ثمينة في أول مباراة له في تاريخه في المسابقة القارية العريقة حيث حافظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يرتكب حارس مرماه الأرجنتيني باولو غاسانيغا خطأ فادحا في التقاط كرة عرضية قوية للمدافع الدولي البرتغالي نونو منديش المتوغّل من الجهة اليسرى فأفلتت من بين يديه ومرت بين ساقيه إلى داخل المرمى.

وجاء الفرج في الدقيقة الاخيرة عندما توغل منديش داخل المنطقة ومرر كرة عرضية زاحفة قوية حاول غاسانيغا التقاطها لكنها افلتت من بين يديه ومرت بين ساقيه إلى داخل المرمى (90).

وفضلا عن جيرونا، يلعب سان جرمان مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الالماني، أتلتيكو مدريد الاسباني، أرسنال الانجليزي، أيندهوفن الهولندي، سالزبورغ النمسوي وشتوتغارت الألماني.

في المقابل، سيلعب جيرونا مع ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، ميلان الايطالي، فينورد الهولندي وأيندهوفن الهولنديين، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وشتورم غراتس النمسوي.

وفي مباراة ثالثة قاد المهاجم الإنجليزي البديل جايمي باينو غيتنز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية.

ومنح باينو غيتنز التقدم لدورتموند في الدقيقة 76 إثر تلقيه كرة من القائد الدولي إيمري دجان سددها قوية من داخل المنطقة إلى الشباك مباشرة، ثم أضاف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من فيليكس نيميتشا فتلاعب بمدافعين وسددها داخل المرمى (86).

وختم البديل الآخر الدولي الغيني سيرهو غيراسي بهدف ثالث من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه إثر عرقلته من المدافع براندون ميكيلي (90+5).

من جانبه استهل سيلتيك بطل اسكتلندا مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق 5-1 على ضيفه سلوفان براتيسلافا الذي يشارك في المسابقة الأبرز للأندية الأوروبية للمرة الأولى.

وتقدم سيلتيك بعد 17 دقيقة عبر ليام سكيلز بضربة رأس قوية من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية، بينما ضاعف كيوجو فوروهاشي التقدم بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من نيكولاس جريت كون.

وسجل أرنه إنجلز الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد خطأ من دانيلو إيهناتينكو على أليستير جونستون في الدقيقة 56 قبل أن يقلص كيفن فيمر الفارق للفريق الزائر بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة بعدها بخمس دقائق.