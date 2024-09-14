خسارة تاريخية لمحمد صلاح.. أول سقوط لسلوت مع ليفربول

تعرض محمد صلاح لخسارة تاريخية مع فريق ليفربول لم يتعرض لها الفريق الإنجليزي منذ 55 عاما عندما سقط أمام فريق نوتنغهام فورست، في معقله للمرة الأولى في الدوري منذ 15 فبراير 1969 (0-2 في دوري الدرجة الأولى)، ملحقا بالمدرب الجديد الهولندي أرنه سلوت الهزيمة الأولى له مع "الحمر"، بعدما بدأ مشواره كخلف للألماني يورغن كلوب بثلاثة انتصارات متتالية.

ويدين نوتنغهام بفوزه الثاني للموسم إلى البديل كالوم جيمس هادسون-أودوي الذي سجل الهدف في الدقيقة 72 إثر هجمة مرتدة سريعة وتسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من السويدي أنتوني إيلانغا.

ولم يتعرض محمد صلاح لأي خسارة مع ليفربول الموسم الحالي بعدما فاز في 3 مباريات مسجلا 3 أهداف، إلا أنه توقف هذه المباراة ليتلقى خسارة موجعة وغير مبررة أمام فريق من المفترض أن يتفوق عليه ليفربول إذا كان يبحث استمرار المنافسة مع مانشستر سيتي.