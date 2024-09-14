كريستيانو رونالدو ينجو من الخسارة في قمة النصر والأهلي

فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه لنتيجة إيجابية بعدما حسم التعادل قمة النصر وضيفه الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سجّل العاجي فرانك كيسييه (65) هدف الأهلي، ورد عليه سلطان الغنام (90+9) للنصر، ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع، في حين بلغ النصر النقطة الخامسة في المركز السادس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وغلب عليه الحذر الدفاعي من الفريقين وعدم المغامرة، فندرت الفرص الخطيرة على كلا المرميين.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من الصفقات الجديدة لكلا الفريقين، إذ دفع النصر من البداية بالمدافع الفرنسي محمد ماكسيمان ليشارك للمرة الأولى، فيما أشرك الأهلي الوافد الجديد المهاجم الدولي الإنكليزي إيفان توني.

واستمر الوضع في الشوط الثاني على حاله حتى الدقيقة 65 التي شهدت هدف الافتتاح بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء لكيسييه بعد تمريرة من فراس البريكان.

وكانت المباراة متجهة إلى نهايتها بفوز أهلاوي، إلا أن زملاء النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أدركوا التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع عبر الغنام بتسديدة من زاوية صعبة خادعت السنغالي إدوار ميندي.