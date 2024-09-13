مفاجأة سارة لجمهور الأسطورة ليونيل ميسي

كشف المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، عن مفاجأة سارة لجمهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أعلن عن عودة لاعب إنتر ميامي الأميركي الأسطورة ميسي إلى الملاعب السبت بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب إصابة في الكاحل.

وقال مارتينو قبل بداية الحصة التدريبية وفقا لتقارير إعلامية: "نعم، إنه بخير. تدرّب (الخميس) وهو مُدرج في خطط المباراة. بعد التدريب سنضع استراتيجية له، لكنه مُتاح".

ويستضيف إنتر ميامي متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام فيلادلفيا يونيون الحادي عشر السبت.

وأصيب ميسي في كاحله الأيمن خلال نهائي كوبا أميركا في 14 يوليو عندما ساعد الأرجنتين على الفوز على كولومبيا 1-0، وغاب الحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات قياسية عن ثماني مباريات في الدوري الأميركي، إضافة إلى غيابه عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026 الشهر الجاري.

وأضاف مارتينو "أن نستعيد أفضل لاعب في العالم الذي كان في حالة جيدة أصلا، فنحن جميعا سعداء بهذا الوضع".