نتيجة مباراة الأردن وفلسطين في تصفيات كأس العالم

حسم المنتخب الأردني مواجهته أمام فلسطين، بتحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل يزن النعيمات الهدفين الأول والثاني (5 و49) وأضاف نور الروابدة الهدف الثالث (71)، بينما سجل وسام ابو علي الهدف الوحيد لفلسطين (41).

وحقق منتخب الأردن وصيف بطل آسيا انتصاره الدولي الأول بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية، بينما بقي رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الأردن مع الكويت 1-1 وكوريا الجنوبية مع فلسطين 0-0 وفوز العراق على عُمان 1-0.

ويلتقي منتخب الأردن في الجولة الثالثة مع ضيفه الكوري الجنوبي، كما تلتقي فلسطين مع العراق وعُمان مع الكويت يوم العاشر من اكتوبر المقبل.