الريان القطري يصُدم جمهور الزمالك ويضم نجم المغرب

أنهى فريق الريان القطري حلم جمهور الزمالك في عودة لاعب الفريق السابق بعدما جدّد وصيف الدوري القطري لكرة القدم فريق الريان تعاقده مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي وضمّ المدافع الفلسطيني محمد صالح.

وقال النادي في بيان له إن بن شرقي وصالح وقعا على عقدي انضمامهما لصفوف الفريق بالتنسيق بين إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة السويدي بويا إسباغي.

وكان بن شرقي (29 عاما) الذي وقّع عقدا لموسم واحد، لعب في صفوف الريان الموسم الماضي قادما من الجزيرة الإماراتي، وسجل 10 أهداف في الدوري من دون أن يبدي النادي رغبة في تجديد التعاقد مع نهاية الموسم وفقا لرؤية المدرب السابق البرتغالي ليناردو جارديم.

وبدأ بن شرقي مسيرته مع المغرب الفاسي ثم انتقل إلى الوداد عام 2016 قبل أن يلعب للهلال السعودي ثم أعير إلى لانس الفرنسي عام 2018 ومنه إلى الزمالك المصري عام 2019 قبل الانتقال إلى الجزيرة.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع صالح (31 عاما) الذي سبق أن لعب مع أندية مصرية عدة على غرار الاتحاد السكندري وايسترن كومباني، قبل أن يلعب أواخر الموسم الماضي في صفوف معيذر الذي هبط إلى الدرجة الثانية.

ويخوض الريان منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة وسيبدأ مشواره على أرضه أمام الهلال السعودي في 17 سبتمبر الجاري قبل توجهه إلى الرياض لملاقاة النصر في الثلاثين من الشهر عينه.

وسجل الريان بداية متعثرة للنسخة الجديدة من الدوري المحلي، مكتفيا بانتصار وحيد مقابل خسارتين ليحتل المركز الثامن.