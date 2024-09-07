صحف برتغالية تتغزل بـ «الأبيض».. بينتو أسقط بطل آسيا بسلاح الـ «ريمونتادا»

سلطت وسائل إعلام برتغالية الضوء على الانتصار الثمين، الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره القطري 3-1 في بداية مشوار التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وأشارت إلى أن المدرب البرتغالي باولو بينتو نجح في إسقاط بطل القارة الآسيوية مستخدماً سلاح الـ«ريمونتادا».

وكان «الأبيض» وجد نفسه متأخراً بهدف في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، إلا أنه قلب الطاولة في نهاية المطاف إلى انتصار 3-1، وهو الأول له في المواجهات الدولية المباشرة بين الطرفين منذ 2015، حينما فاز 4-1 في نهائيات كأس آسيا-أستراليا، لكنه لم ينجح في الفوز على العنابي في أربع مباريات متتالية.

وعنونت صحيفة «آبولا» البرتغالية تقريرها عن اللقاء بأن المدرب باولو بينتو أسقط عملاقاً في تصفيات كأس العالم 2026 مع المنتخب الإماراتي الذي يتولى تدريبه، وأن المباراة كانت قد شهدت تقدّم المنتخب القطري صاحب الضيافة، إلا أن بينتو كانت لديه خطط أخرى للمباراة، ولم يكن يرغب في مغادرة استاد أحمد بن علي في الريان بالهزيمة.

وأثنت الصحيفة على نتيجة الفوز التي انتهت عليها المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما ذكرت أن «الأبيض» حالياً يتربّع على صدارة المجموعة متفوقاً على كل من أوزباكستان وإيران بفارق الأهداف، وأنه وفقاً لنظام التصفيات فإن أول منتخبين يتأهلان مباشرة للنهائيات.

من جانبها، قالت صحيفة «ريكورد البرتغالية» إن المنتخب الإماراتي دخل التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال بالقدم اليُمنى، في إشارة إلى الانتصار الذي حققه خارج ملعبه على حساب قطر، وأشارت إلى أن منتخب باولو بينتو حقق العودة «ريمونتادا»، وذلك بتحويل خسارته من صفر-1 في الشوط الأول إلى فوز 3-1 في الحصة الثانية، وهو ما مكنه من الخروج بالنقاط الثلاث كاملة.

كما تغنّت صحيفة «ماسيا فوتبول البرتغالية» بالعودة التي حققها المنتخب تحت قيادة بينتو، وأشارت في تقريرها إلى أن «الأبيض» بدا وكأنه في طريقه للخسارة من قطر التي تقدّمت في الشوط الأول، لكنّ لاعبيه عادوا في الحصة الثانية وسجلوا ثلاثة أهداف ليحتلوا بذلك صدارة المجموعة.

في المقابل، أشارت صحيفة «زيرو زيرو البرتغالية» إلى أن الدقيقة 68 كانت نقطة التحوّل للمنتخب الإماراتي في اللقاء، حينما سجّل حارب عبدالله هدف التعادل، وبعد ذلك توالت الأهداف التي قادت المنتخب للانتصار، ولفتت إلى أن «الأبيض» لديه مواجهة يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره الإيراني.