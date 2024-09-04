40 ساعة طيران تنتظر المنتخب في مشواره إلى مونديال 2026

يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح اليوم، قطع أولى ساعات الطيران التي تناهز الـ40 ساعة على مدار 10 شهور، وذلك حينما يتوجه إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لمواجهة «العنابي» في افتتاحية مشواره في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم المقررة إقامتها في 2026 بالولايات المتحدة الأميركية، علماً بأن رحلته إلى قطر هي الأقصر، إذ تصل إلى نحو ساعة و10 دقائق، بينما ستكون رحلته لمواجهة كوريا الشمالية هي الأطول إذ تقدر المسافة بـ8 ساعات ونصف الساعة، وقد تصل إلى أكثر من ذلك في حال السفر عبر دولة أخرى.

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جوار كل من قطر، إيران، قيرغيزستان، أوزبكستان وكوريا الجنوبية، وهو ما يضع «الأبيض» ضمن المنتخبات الأقل سفراً، بعكس نظيره السعودي الذي سيقطع ما يتجاوز 80 ساعة جوية، بعد أن وضعته القرعة مع منتخبات اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

ووفقاً لجدول التصفيات، فإن «الأبيض» سيطير لملاقاة المنتخب القطري في الدوحة ضمن الجولة الأولى في رحلة تستغرق ساعة و10 دقائق، وهو ما يصل إلى ساعتين و20 دقيقة للذهاب والإياب، على أن يستقبل نظيره الإيراني بعدها في الجولة الثانية.

وسيخوض المنتخب الجولة الثالثة في ملعبه أمام كوريا الشمالية، بينما سيخرج في الرابعة لملاقاة أوزبكستان في رحلة تمتد إلى 3 ساعات ونصف الساعة للذهاب، وهو ما مجموعه 7 ساعات للذهاب والإياب معاً، على أن يستقبل في الجولة الخامسة نظيره القيرغيزستاني.

وستكون الجولة السادسة في الإمارات أمام شقيقه القطري، على أن يتوجه في السابعة لمواجهة نظيره الإيراني، وهي ثاني أقصر رحلة بالطيران بعد الدوحة، إذ إن السفر إلى طهران يستغرق ساعتين و15 دقيقة، أي 4 ساعات و30 دقيقة مع العودة.

وسيعود «الأبيض» إلى الطائرة مجدداً في الجولة الثامنة، حينما يقطع الرحلة الأطول لملاقاة نظيره الكوري الشمالي، إذ تستغرق الرحلة 8 ساعات و20 دقيقة، ما مجموعه 16 ساعة و40 دقيقة للذهاب والإياب، علماً بأن الرحلة قد تكون أطول في حال العبور عبر دولة أخرى.

وفيما يستقبل نظيره الأوزبكي في الجولة التاسعة، فإنه يختتم رحلاته الجوية بالسفر إلى قيرغيزستان في الجولة العاشرة (الأخيرة)، وهي رحلة طيران تتطلب 4 ساعات جوية، أي 8 ساعات للذهاب والإياب معاً.

ساعات الطيران المقررة

من الإمارات إلى قطر ساعة و10 دقائق: ساعتان و20 دقيقة (الذهاب والإياب)

من الإمارات إلى إيران ساعتان و15 دقيقة: 4 ساعات و30 دقيقة (الذهاب والإياب)

من الإمارات إلى أوزبكستان 3 ساعات و30 دقيقة: المجموع 7 ساعات (الذهاب والإياب)

من الإمارات إلى قيرغيزستان 4 ساعات: 8 ساعات (الذهاب والإياب)

من الإمارات إلى كوريا الجنوبية 8 ساعات و20 دقيقة: المجموع: 16 ساعة و40 دقيقة (الذهاب والإياب)