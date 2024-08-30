الدحيل يتعاقد مع بوريجو نجم وسط رين

تعاقد الدحيل حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم ثماني مرات، مع لاعب الوسط الفرنسي بنجامان بوريجو نجم رين، وفقا لما أعلنه الأخير الجمعة.

وقال رين في بيان "توصل نادي رين والدحيل الرياضي إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عاما"، واصفا اللاعب بـ"أسطورة الأحمر والأسود".

انضم بوريجو إلى رين في عام 2017 قادما من لانس، وسرعان ما أصبح أحد القادة الفنيين في وسط الملعب، حيث كان لا غنى عنه لجميع مدربيه، سواء صبري لموشي، جوليان ستيفان، أو برونو جينيسيو.

سجّل 66 هدفا وقدّم 63 تمريرة حاسمة في 311 مباراة مساهما بفوز رين بكأس فرنسا أمام باريس سان جرمان عام 2019، كما قيادة الفريق للمشاركة في أوروبا ست مرات متتالية، وهي سلسلة توقّفت هذا الموسم.

وعانى بوريجو من موسم أخير صعب للغاية، على غرار النادي، بسبب مشكلات شخصية، مما دفع المدرب ستيفان إلى سحب شارة القيادة منه عند عودته لتولي تدريب الفريق ومنحها لستيف مانداندا.

بدوره، أعلن الدحيل التعاقد مع بوريجو في بيان قال فيه "واصلت إدارة النادي تدعيم الفريق الأول لكرة القدم على مستوى اللاعبين المحترفين بعدما نجحوا في ضم لاعب الوسط الفرنسي بنجامان بوريجو قادما من رين الفرنسي"