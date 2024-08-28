كريستيانو رونالدو يقود النصر لأول فوز في الدوري السعودي

حقق فريق النصر أول فوز في الدوري السعودي عقب الفوز على مضيفه الفيحاء (4-1) في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ووقع المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا على الهدفين الأول والرابع للنصر في الدقيقتين (4، 90)، بينما تكفل زميلاه البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بتسجيل الثنائية الأخرى في الدقيقتين (45، 84) على الترتيب، وسجل المهاجم الزامبي فاشون ساكالا هدف أصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 85 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ونجح كريستيانو رونالدو، في قيادة فريقه لأول في الموسم الجديد (2024-2025) بعد تعادله في عقر داره أمام ضيفه المتواضع الرائد (1-1) يوم الخميس الماضي، في المباراة الافتتاحية للدوري، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويحتل مركز الوصافة حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.