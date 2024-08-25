تشيلسي يقسو على ولفرهامبتون بسداسية في الدوري الإنجليزي

قاد المهاجم نوني مادويكي فريقه تشيلسي إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري، بتسجيله ثلاثية قاد بها الفريق اللندني إلى فوز كبير على مضيفه ولفرهامبتون 6-2.

وسجل تشيلسي الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون (2) وكول بالمر (45) ونوني مادويكي (49 و58 و63)، والوافد الجديد الدولي البرتغالي جواو فيليكس (80)، ولولفرهامبتون كل من البرازيلي ماتيوس كونيا (27) والنروجي يورغن ستراند لارسن (45+6).

شهد الشوط الأول إثارة كبيرة، وبدأ بهدف مبكر حمل توقيع مهاجم تشلسي جاكسون بضربة رأسية من مسافة قريبة وضعها إلى يسار حارس مرمى أصحاب الأرض البرتغالي جوزيه سا إثر ركلة ركنية.

وسجل بالمر الهدف الثاني لتشيلسي بعدما انفرد ورفع الكرة فوق حارس مرمى المضيف جوزيه سا، مستفيدا من تمريرة حاسمة لجاكسون.

في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، سجل لارسن هدف التعادل من مسافة قريبة، بعدما تابع رأسية البرتغالي توتي، إثر ركلة حرة نفذها آيت-نوري، لينتهي الشوط الأول 2-2.

في الشوط الثاني، انهار أصحاب الأرض بشكل كامل، وتلقوا ثلاثة أهداف سريعة في أقل من ربع ساعة، حملت توقيع نجم المباراة مادويكي، كان أولها في الدقيقة 49 بتسديدة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء

بعد تمريرة بالمر، ثم في الدقيقتين 58 و63 بالطريقة عينها تماما وبتمريرتين حاسمتين من بالمر أيضا، وفي الدقيقة 80، أحرز البديل البرتغالي جواو فيليكس الهدف السادس، مستفيدا من تمريرة مواطنه بيدرو نيتو.

وفي مباراة أخرى، تعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل 1-1. افتتح ماركوس ترافيرنيير (37) التسجيل لبورنموث وعادل الجناح الدولي أنتوني غوردون (76) النتيجة لنيوكاسل.