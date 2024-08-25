محمد صلاح يتألق وليفربول يحقق فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزه الثاني تواليا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم على حساب ضيفه برنتفورد 2-0 في ختام المرحلة الثانية الأحد، ليواصل الفريق تألقه تحت قيادة مدربه الجديد، ليصل ليفربول بهذا الفوز إلى نقطته السادسة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وبرايتون وأرسنال بالرصيد عينه من النقاط.

وواصل النجم المصري محمد صلاح بعدما أحرز هدف ليفربول الثاني في المباراة وهدفه الشخصي الثاني بالبطولة، بينما سجل الهدف الأول الكولومبي لويس دياس (13) بينما أحرز محمد صلاح (70).

ولم يعان ليفربول للخروج منتصرا محققا العلامة الكاملة، فسيطر على المباراة بالكامل، وسرعان ما افتتح التسجيل عن طريق المُنفرد دياس الذي وضعه زميله البرتغالي ديوغو جوتا بتمريرة متقنة في مواجهة المرمى (13).

وسنحت لليفربول فرصتين لحسم الأمور في الدقيقتين 60 و65 عبر جوتا ودياس تواليا دون النجاح في ذلك، إلى أن أنهى صلاح الأمور في الدقيقة 70 بعدما انفرد من الجهة اليمنى وتفوّق على فليكن، مستفيدا من تمريرة دياس المتقنة.

وكاد البديل الهولندي كودي خاكبو يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 82، غير أن تسديدته ارتدت بأحد مدافعي برنتفورد قبل اصطدامها بالقائم، لتنتهي المباراة بهدفين من دون رد.