"الإعلان عن نظام قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا بحلتها الجديدة.. فيديو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن النظام الجديد لقرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا في حلتها الجديدة في الموسم الجديد 2024-2025.

وتشهد مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم إجراء تغييرات بالجملة على شكل ونظام البطولة، حيث يشارك 36 فريقا بدلا من 32 في النظام القديم.

وسيتم تصنيف الأندية الـ36 عبر 4 أوعية، بحيث يضم كل وعاء 9 أندية، وسيتم سحب جميع الفرق يدويا، بينما سيقوم "برنامج "آلي" بسحب 8 خصوم عشوائيا من بين الأوعية الـ4، وسيتم الكشف عنهم على الشاشة داخل قاعة القرعة.

كما سيقرر البرنامج الآلي المباريات التي ستقام على أرض الفريق والمباريات التي سيلعبها خارج أرضه.

وسيتم الاهتمام بشروط لوائح البطولة المعروفة في القرعة، بحيث لا يمكن أن يتواجه فريقان من نفس البلد، فيما يمكن أن يلتقي فريق ضد فريقين من نفس البلد كحد أقصى.