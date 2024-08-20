سومر حارس مرمى سويسرا يعتزل دولياً

أعلن يان سومر حارس مرمى منتخب سويسرا لكرة القدم (35 عاماً)، أمس، اعتزاله دولياً، لينهي مسيرة استمرت 12 عاماً مع المنتخب الوطني. وخاض سومر 94 مباراة مع منتخب بلاده منذ ظهوره الأول عام 2012. وساعد سومر منتخب سويسرا على بلوغ دور الثمانية لبطولة أوروبا الشهر الماضي قبل أن يخسر أمام وصيف البطولة إنجلترا بركلات الترجيح. ودافع عن ألوان قميص سويسرا أيضاً في بطولة أوروبا عامي 2016 و2020، بالإضافة إلى كأس العالم عامي 2018 و2022، وانضم سومر إلى إنتر ميلان العام الماضي قادماً من بايرن ميونيخ.