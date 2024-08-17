مانشستر يونايتد يحصد أول 3 في الدوري الإنجليزي بصعوبة

أهدى الهولندي جوشوا سيركسي، فريقه الجديد مانشستر يونايتد فوزا افتتاحيا شاقا على أرضه أمام فولهام 1-0 في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجنب الهولندي القادم من بولونيا الإيطالي مواطنه المدرب إريك تن هاغ الانتقادات في مستهل الموسم، بتسجيله الهدف قبل ثلاث دقائق على النهاية بعد دخوله كبديل، ليمنح "الشياطين الحمر" النقاط الثلاث في مستهل حملة يسعون فيها إلى محو صورة الموسم الماضي الذي حلوا خلاله في المركز الثامن في أسوأ ترتيب منذ (1989-1990 ) المركز 13.

وبدأ يونايتد موسمه المئة في دوري النخبة، من دون لاعبه الجديد الدافع الفرنسي ليني يورو، الذي يغيب لثلاثة أشهر بسبب إصابة تعرض لها في قدمه خلال مباراة ودية ضد أرسنال.

كما افتقد "الشياطين الحمر" الدنماركي راسموس هويلوند ولوك شو للإصابة، فيما لعب الوافد الجديد المغربي نصير مزراوي أساسياً وبدأ القادمان هذا الصيف الهولنديان ماتيس دي ليخت وسيركسي اللقاء على مقاعد البدلاء.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 حين لعب غارناتشو الكرة من الجهة اليمنى لتجد سيركسي الذي تابعها في الشباك، مانحا فريقه الجديد فوزا ثأريا على الفريق اللندني الذي أسقطه الموسم الماضي في "أولد ترافورد" بالفوز عليه 2-1 في المرحلة 26.