ضربة قوية لريال مدريد قبل نهائي السوبر الأوروبي

أعلن نادي ريال مدريد غياب لاعب الوسط الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا عن صفوف فريقه ريال مدريد أسابيع عديدة، بعد تعرّضه لالتواء في الرباط الداخلي لركبته اليسرى خلال حصة تدريبية الثلاثاء، وفقاً لما أعلنه نادي العاصمة الإسبانية في بيانٍ له اليوم وذلك قبل خوض مباراة نهائي السوبر الأوروبي.

وقال حامل لقب الدوري الإسباني في بيانه الذي لم يُحدّد فيه كعادته مدّة غياب لاعبه "بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم للاعبنا إدواردو كامافينغا، شُخّصت إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى".

غير أن الصحافة الإسبانية قدّرت مدة الغياب بين ستة وسبعة أسابيع.

وحصلت الإصابة بعد احتكاك بينه وبين زميله ومواطنه أوريليان تشواميني خلال حصة تدريبية، وقع على إثره أرضاً ممسكاً ساقه اليسرى عشية نهائي الكأس السوبر الأوروبية أمام أتالانتا الأربعاء.

وسيغيب الدولي الفرنسي عن بداية الموسم مع فريقه، إضافة إلى الغياب عن النافذة الأولى لدوري الأمم الأوروبية مع الـ"زرق" في السادس والتاسع من سبتمبر المقبل.

وتُشكّل هذه الإصابة ضربة قوية لبطل إسبانيا وأوروبا الحالي الذي قد يضطر إلى التعاقد مع لاعب وسط إضافي بعد اعتزال ضابط إيقاعه الألماني توني كروس وعدم تعويضه في سوق الانتقالات الصيفي.