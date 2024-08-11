أمريكا تتصدر جدول الميداليات النهائي لأولمبياد باريس 2024

تصدّرت الولايات المتحدة الجدول الميداليات النهائي في أولمبياد باريس 2024 رغم تساويها مع الصين بأربعين ذهبية.

وأنهى الأميركيون الألعاب برصيد 126 ميدالية بينها 44 فضية مقابل 91 للصين بينها 27 فضية، وذلك بعد انتهاء المسابقة الأخيرة التي شهدت تتويج سيدات الولايات المتحدة بمسابقة كرة السلة والتي حسمت الترتيب العام لصالح أمريكا بعد أن تساوت مع الصين في نفس عدد الميداليات الذهبية ليتم حسم الترتيب النهائي لأولمبياد باريس لصالح أمريكا في أخر منافسات اليوم الأخير من أكبر حدث عالمي.

وجاء تتويج منتخب السلة الأمريكي باللقب الأولمبي للمرة الثامنة توالياً والعاشرة من أصل 12 مشاركة، بعد يوم من فوز منتخب الرجال باللقب الخامس توالياً بتغلبه في النهائي على فرنسا أيضاً.

وفي إعادة لنهائي 2012 في لندن حين فاز 86-50، تواجه المنتخب الأميركي الأحد مع نظيره الفرنسي لكن المباراة كانت أصعب بكثير ولم تحسم حتى الثانية الأخيرة نتيجة عدم توفيق حاملات اللقب في التسديد (19 محاولة ناجحة من أصل 56) وكثرة خسارة الكرة (19 تورن أوفر).

وكان نهائي باريس الأصعب على الأميركيات منذ تتويجهن بلقبهن الثاني عام 1988 في سيول حين تغلبن على يوغوسلافيا بفارق 7 نقاط 77-70.

ورغم جلوسها على مقاعد البدلاء طيلة المباراة، دخلت ديانا تورازي عن 42 عاماً تاريخ الألعاب باحرازها ذهبيتها السادسة في انجاز أولمبي غير مسبوق في الرياضات الجماعية إن كان عند الرجال أو السيدات.

وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء من منتخبي الرجال الفرنسي والأميركي، كانت آجا ويلسون أفضل الأميركيات بـ21 نقطة مع 13 متابعة وأضافت كيلسي بلوم 12، فيما تألقت في الجهة المقابلة غابي وليامس بتسجيلها 19