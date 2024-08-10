البحرينية سلوى.. فضية "أولمبياد باريس" تتويج لسنوات من التضحيات

أعربت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر، المتوجة بالميدالية الفضية في سباق 400 متر، ضمن منافسات العاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، عن سعادتها بالإنجاز الذي تحقق، والفوز بميدالية أولمبية.

وقالت عيد لـ "الإمارات اليوم": "التتويج بميدالية أولمبية، شعور لا يوصف، وهو ثمرة لسنوات من العمل الجاد، والتضحيات، والإيمان الذي لم يتزعزع، وهو دليل على قوة الدعم الذي تلقيته في مسيرتي الرياضية".

وأوضحت: "أتقدم بخالص شكري وامتناني لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على رؤيته ودعمه اللامحدود، وللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لألعاب القوى على جهودهم الدؤوبة".

وأضافت: "أود أن أشكر شعب البحرين على دعمهم المتواصل لي، وكان الدافع الأكبر لحصد هذ الميدالية المهداة لجميع البحرينيين، وشكراً من أعماق قلبي على هذا الدعم".

ويذكر أن الميدالية الفضية للعداءة سلوى ناصر عيد، هي الثانية لرياضي البحرين في أولمبياد باريس 2024، وجاءت بعد أسبوع من تتويج العداءة البحريني وينفرد بافي بلقب سباق 3000 متر موانع للسيدات.