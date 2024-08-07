المتوكل.. أول امرأة عربية وإفريقية تتوّج بالذهب الأولمبي

انتظرت الرياضة النسائية العربية، حتى عام 1984، لوضع أولى بصماتها التاريخية على صعيد سجل الميداليات الذهبية في الدورات الأولمبية، بعدما تمكنت العداءة المغربية، نوال المتوكل من إحراز المركز الأول في منافسات 400 متر حواجز.

ورغم تواجد العرب على صعيد سجل الألعاب الأولمبية، خصوصاً مع الرباع المصري السيد محمد نصير الذي منح العرب في عام 1928 أولى الميداليات الذهبية، فإن الرياضة النسائية ظلت غائبة عن منصات التتويج حتى دورة لوس أنجلوس في أميركا، حين استطاعت المتوكل بطلة سباق 400 متر حواجز الفوز بالميدالية الذهبية.

وخاضت المتوكل تجاربها الأولى في عام 1978 تحت إشراف المدرب الفرنسي، جون فرانسوا كوكان، وتألقت في دورة الألعاب الإفريقية 1982، حين فازت بذهبيتي سباقي 100 و400 متر حواجز، كما شاركت في عام 1983 في دورة ألعاب البحر المتوسط، وفازت بالذهب، قبل أن تسجل مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية في عام 1984، ونجحت في تحقيق الإنجاز الأغلى في مسيرتها بالظفر بالذهب الأولمبي، لتفتح بذلك الباب على مصراعيه للفتاة المغربية والعربية والإفريقية لاقتحام هذه الرياضة.