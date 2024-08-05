كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بالدوري المصري عقب الفوز على المقاولون (فيديو)

اكتسح فريق الأهلي المصري ضيفه فريق المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في بطولة الدوري المصري، وذلك برباعية نظيفة، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري.

وكتب النجم الفلسطيني وسام أبوعلي أسمه بأحرف من ذهب، الذي كان نجمًا للمباراة بتسجيله هاتريك، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 14 من متابعة لتمريرة حسين الشحات، حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وقام بالدوران مطلقًا تسديدة أرضية في الشباك، وعاد وسام ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 35 من متابعة لتمريرة رامي ربيعة، بعد ركلة ركنية نفذها رضا سليم من الجهة اليمنى.

وسجل أبو علي الهدف الثالث في الدقيقة 65 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعي المقاولون لتسكن الشباك.

واختتم بيرسي تاو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع بعد دقائق من مشاركته كبديل، في الدقيقة 77، بضربة رأسية من متابعة لتمريرة عمر كمال عبد الواحد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 78 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، حيث بات بحاجة لنقطة وحيدة من أجل التتويج، بعد فوز ملاحقه بيراميدز على زد بهدفين مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة 29، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.