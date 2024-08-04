أسطورة التنس ديوكوفيتش يحرز أول ذهبية أولمبية

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش أوّل ذهبية أولمبية في كرة المضرب بمسيرته، بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس في مباراة متقاربة 7-6 (7-3) و7-6 (7-2) على ملاعب رولان غاروس في ألعاب باريس 2024.

وبات الصربي، المصنّف أول في البطولة والبالغ 37 عاماً، خامس لاعب يحقق الفوز بـ "سلام الذهبي"، حيث أضاف المعدن الأصفر في خامس مشاركة أولمبية له إلى سجله المرصّع بـ 24 لقباً في البطولات الاربع الكبرى.

وانضم ديوكوفيتش إلى نادٍ مغلق من اللاعبين يضم الاميركيين أندري اغاسي وسيرينا وليامس والاسباني رافايل نادال الذي شارك في هذه النسخة وخرج من فئتي الفردي والزوجي، والالمانية شتيفي غراف الذي أحرزوا الالقاب الأربعة الكبرى إلى الذهب الأولمبي.

كما بات الصربي أكبر لاعب يحرز لقب الفردي منذ ادراج المسابقة مجدداً في الألعاب الاولمبية في عام 1988.

وثأر اللاعب من خسارته أمام ألكاراس نفسه في نهائي بطولة ويمبلدون على العشب البريطاني الشهر الماضي، في طريق الأخير لإحراز ثاني لقب في الغراند سلام له توالياً بعد بطولة فرنسا المفتوحة، والرابع في مسيرته في سن الـ 21 عاماً.

واحتفل ديوكوفيتش بالفوز برفع العلم الصربي عالياً في الملعب، قبل أن يصعد إلى مقصورة اللاعبين لاحتضان زوجته وأطفاله.