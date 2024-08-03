معروف يخسر الجودو بالأخطاء.. ومريم تنهي سباق 100 متر «تاسعة»

اختتم لاعب المنتخب الوطني للجودو عمر معروف مشواره بفعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، التي تشارك فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية يتنافسون في خمس ألعاب هي: الفروسية، والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، والسباحة.

وخسر معروف من نظيره الفرنسي تيدي رينر الحاصل على ميداليتين أولمبيتين، والمصنف السابع عالمياً، في دور الـ16 بمسابقة وزن فوق 100 كغم، أمس.

وكان عمر معروف منافساً قوياً للبطل الفرنسي تيدي رينر الذي لم يتمكن من حسم المباراة في وقتها الأصلي أو بتسجيل أي نقاط، وإنما بعدد الأخطاء التي ارتكبها معروف، والتي منحته الأفضلية والتأهل إلى الدور ربع النهائي. ولحق معروف بكل من ظافر آرام، وآرام جريجوريان، وبشيرات خرودي، ونارمند بيان، وطلال شفيلي، ليختتم مشاركة منتخب الجودو في الدورة.

من جهتها، حلّت مريم الفارسي عداءة منتخبنا الوطني تاسعة في منافسات الجولة الثانية في سباق 100 متر بزمن وقدره 13.26 ثانية، لتختتم مشاركتها في الحدث برقم شخصي جديد.

وأكدت مريم الفارسي استفادتها من المشاركة الأولى في دورات الألعاب الأولمبية، على الرغم من وجود نخبة العداءات وبطلات العالم صاحبات الأرقام الزمنية المتقدمة، الأمر الذي يمثّل تحدياً جديداً وحافزاً للعودة من جديد والتنافس في هذا المحفل القوي، وقالت إن «الفرصة مازالت موجودة لخوض غمار مجموعة من الأحداث الكبرى، ومنها دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، والتي تُعد محطة أخرى قوية تتطلب المزيد من التركيز والتدريب للظهور بالصورة المنشودة مع انطلاق فعالياتها».

صفية الصايغ تستكمل «الطريق»

تستكمل لاعبة المنتخب الوطني للدراجات صفية الصايغ غداً، منافسات وفد الإمارات الرياضي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، من خلال خوض غمار سباق الطريق للسيدات الذي تبلغ مسافته 158 كم بمشاركة 96 لاعبة.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات الهوائية منصور بوعصيبة، أن البطلة لاعبة المنتخب الوطني صفية الصايغ خضعت لبرنامج إعداد جيد للمشاركة في «باريس 2024»، وذلك من خلال مشاركاتها مع المنتخب أو مع فريقها «الإمارات القابضة للدراجات الهوائية».

وتوقّع رئيس الاتحاد أن تكون مشاركة صفية الصايغ في الأولمبياد مثالية من حيث التجربة والخبرة الكبيرة التي ستنالها البطلة المتألقة، وسط بطلات العالم، مشيراً إلى أن «النتائج الجيدة التي حققتها المنتخبات الوطنية الفترة الماضية ستكون دافعاً لدعم نجوم الدراجات للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028».