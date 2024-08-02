مصر والمغرب على موعد مع كتابة التاريخ في الأولمبياد.. موعد المباريات

تقام اليوم مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة كرة القدم، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024"، المقامة حاليا في فرنسا، وهو الدور الذي يشهد مواجهتي مصر مع باراغواي والمغرب ضد أمريكا، ممثلين للمنتخب العربية في هذا الدور الهام ويسعيان لكتابة التاريخ والوصول إلى الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب المصري، قد صعد إلى ربع نهائي البطولة عقب فوزه على إسبانيا 2-1، كما بلغ الدور ذاته المنتخبان الارجنتيني والمغربي بعد حسمهما بطاقتي المجموعة الثانية أثر فوز الاول على أوكرانيا 2-0، والثاني على العراق 3-0، كما تأهلت فرنسا والولايات المتحدة عن المجموعة الاولى بعدما تغلب منتخب الدولة المضيفة على نيوزيلندا 3-0، ومنتخب بلاد العم سام على غينيا بالنتيجة ذاتها.

وأكملت الباراغواي عقد المتأهلين بفوزها على مالي 1-0 وضمنت المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف اليابان.

بينما حسم منتخب المغرب قمة "الأسود" أمام العراق عندما تغلب عليه 3-0 على ملعب اليانز ريفييرا في نيس وبلغ ربع النهائي.

وعوَض أسود الأطلس خسارتهم القاسية امام أوكرانيا 1-2 في الجولة الثانية وحققوا الفوز الثاني بعد الأول الثمين على الارجنتين 2-1 في الجولة الاولى، فيما مني "أسود الرافدين" بالخسارة الثانية عقب الأولى أمام الارجنتين 1-3.

وتصدر المغرب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق المواجهة المباشرة امام الارجنتين بعد تساويهما نقاطا وأهدافا (سجل كل منهما 6 أهداف واستقبلت شباكه 3.

وفك المغرب نحس المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في الالعاب الاولمبية، وإن كان فعلها مرّة واحدة فقط وتحديداً في المشاركة الثانية في ميونيخ عام 1972 عندما حل في المركز الثاني (للمجموعة الاولى)، لكنه خاض دور مجموعات أيضاً في الدور الثاني وأنهاه في المركز الاخير بعد ثلاث هزائم (المجموعة الثانية)

موعد مباريات الدور ربع النهائي بتوقيت الإمارات

الجمعة 2 أغسطس 2024

المغرب × أمريكا - الساعة 5:00 مساء

اليابان × إسبانيا – الساعة 7 مساء

مصر × باراجواي - الساعة 9 مساء

فرنسا × الأرجنتين - الساعة 11 مساء