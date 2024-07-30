بطلة مصرية تشارك في أولمبياد باريس وهي حامل بالشهر السابع

فجرت البطلة المصرية ندى حافظ، المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بمنافسات سلاح السابر بالمبارزة، عقب خساراتها ومن دور الـ 16 بعد أن تخطت بطلة أمريكا في الدور 32، حيث أوضحت أنها شاركت في البطولة هي حامل بالشهر السابع.

وقال ندى حافظ عبر حسابها في انستغرام: "لقد شاهدتم لاعبتين تتنافسان على المنصة، لكنهم في الحقيقة كانوا 3!، لقد كنت أتواجد أنا ومنافستي وطفلي الصغير الذي لم يأت بعد إلى عالمنا".

وأضافت: "لقد واجهت أنا وطفلي قدراً لا بأس به من التحديات، سواء كانت جسدية أو عاطفية، إن رحلة الحمل صعبة في حد ذاتها، ولكن الاضطرار إلى النضال من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من مرهق، لكنه يستحق ذلك"

وتابعت: "أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر يملأ كياني لتأمين مكاني في دور الـ16، أنا محظوظة لأنني شاركت ثقة زوجي وثقة عائلتي في قدرتي على الوصول إلى هذا الحد".

واختتمت: "كانت هذه الألعاب الأولمبية مختلفة، لقد أصبحت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة حاملةً طفل أولمبي صغير".