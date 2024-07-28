العراق تخسر أمام الأرجنتين وتصطدم بالمغرب في أولمبياد باريس 2024

بعثرت الارجنتين واوكرانيا أوراق مجموعتها في أولمبياد باريس 2024 حيث تساوت منتخباتها نقاطا وسيكون الحسم في الجولة الثالثة الاخيرة الثلاثاء المقبل حيث تلعب الأرجنتين مع أوكرانيا، والمغرب مع العراق، وفي ليون، استعادت الارجنتين توازنها بالفوز على العراق 3-1.

وسجل تياغو ألمادا (14) والبديل لوسيانو غوندو (62) وإيسيكيال فرنانديس (85) أهداف الارجنتين، وايمن حسين (45+4) هدف العراق، وبهذه النتيجة تساوت المنتخبات الأربعة عند 3 نقاط لتكون الجولة الأخيرة لحسم المنتخبات المتأهلان إلى الدور الثاني.

وأجرى مدرب الارجنتين خافيير ماسكيرانو تغييرا واحدا على تشكيلة بإشراكه إيسيكيال فرنانديس مكان كيفين سينيون، فيما قام مدرب العراق راضي شنيشل بتبديلين باشراكه علي جاسم المنتقل حديثا الى كومو الصاعد الى الدرجة الاولى في ايطاليا ونهاد محمد مكان وحسين علي ومنتظر محمد.

وافتتح ألمادا التسجيل بتسديدة "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة إثر تلقيه كرة من بطن مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي خوليان ألفاريس، فأسكنها على يمين الحارس حسين حسن (14).

وأدرك العراق التعادل بضربة رأسية لقائده أيمن حسين من مسافة قريبة آثر تمريرة عرضية لأحمد حسن مكنزي اسكنها على يسار الحارس رولي خيرونيمو (45+4)، مسجلا هدفه الثاني في المسابقة.

واعاد غوندو التقدم الى الأرجنتين بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان هيسي، برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للبديل الآخر كيفين سينيون (62)، قبل أن يضيف فرنانديس الهدف الثالث بتسديدة ذكية رائعة بيسراه من خارج المنطقة (85).