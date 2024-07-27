إسبانيا تواصل التألق وتصل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

أصبح المنتخب الإسباني الباحث عن لقبه الثاني أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في اولمبياد باريس بفوزها على جمهورية الدومينيكان 3-1، لتحقق إسبانيا فوزها الثاني تواليا في المجموعة الثالثة بعد أن حقق المنتخب الإسباني الفوز الاول على أوزبكستان 2-1، لتحجز بطاقتها الى الدور الثاني.

وكانت إسبانيا، المتوجة باللقب الأولمبي الوحيد على ارضها عام 1992 في برشلونة، البادئة بالتسجيل عبر مهاجم برشلونة فيرمين لوبيس في الدقيقة 24.

وأدركت الدومينيكان التعادل بواسطة ميغل مونتيس دي أوكا (38)، لكنها تلقت ضربة موجعة بطرد مهاجمها وإنتر ميامي الأميركي إديسون أسكونا في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

واستغل الاسبان النقص العددي في الشوط الثاني وسجلوا هدفين عبر لاعب وسط فياريال أليكس بايينا (55) ومدافع جيرونا ميغل غوتييريس (70).