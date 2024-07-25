مفاجأة.. ميدو يُعلن عودته للدوري المصري بعد توقف 10 سنوات

دخل نجم منتخب مصر ومهاجم الزمالك الأسبق السابق والملقب بـ "العالمي" أحمد حسام ميدو نيته العودة إلى عالم كرة القدم من جديد رغم مرور أكتر من 10 سنوات على اعتزاله كرة القدم، في مفاجأة غريبة وتحدي جديد للاعب البعيد تماما منذ فترة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس2": "أفكر في العودة للدوري المصري كلاعب في الموسم المقبل مع أحد الفرق التاريخية، أنا لم اعتزل ولكني حصلت على إجازة لمدة 10 سنوات وأخذ خبرات فيهم مجالات مختلفة، أراهن لو عدت ولعبت وكنت جاهزًا سأسجل 10 أهداف".

وأضاف عن تدريباته التي يخوضها: "أتدرب مع فريق الشباب بنادي الزمالك وأشكر بدر حامد لأنه شاركني في التدريبات، لو النادي الذي تربيت فيه لم يساعدني من سيساعدني".

وكان ميدو قد لعب للمرة الأخيرة في 2013 بقميص بارنسلي الإنجليزي، ثم تحول إلى مهنة التدريب مع عدة أندية مصرية آخرها الإسماعيلي، وتجربة في السعودية مع الوحدة.

وقال: "يمكنني أن أسجل 10 أهداف وأنا "واقف" العام المقبل رغم أنني في الحادية والأربعين، لا يوجد مهاجمين رأس حربة في الدوري المصري والمستوى الحالي هو ما يشجعني على العودة، سأعود للعب في الدوري المصري، وأراهن إذا عدت للدوري المصري سأسجل على الأقل 10 أهداف ".

وتابع: "أنا جاهز بنسبة 60 في المائة الآن وسأخوض فترة الإعداد مع فريق تاريخي، قصة حلوة، أنا لم أعتزل ولكن كنت في عطلة 10 سنوات، أتدرب بالكرة في الزمالك لاكتساب الإحساس".

ويملك ميدو مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية بتمثيل أندية بحجم توتنهام وروما وسلتا فيجو وأياكس ضمن مشواره الاحترافي بالقارة العجوز.