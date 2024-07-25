صفقة جديدة للاتحاد السعودي من الدوري الإنجليزي

تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي وفقاً لما أعلنه بطل الدوري السعودي لكرة القدم ثماني مرات.

وأعلن النادي رسميا التعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، ليصبح اللاعب صاحب الـ (25 عاماً) ثالث فرنسي في تشكيلة "العميد" إلى جانب المهاجم كريم بنزيما ولاعب الوسط نغولو كانتي، تحت قيادة مواطنهم المدرب الجديد لوران بلان.

وبدأ ديابي مسيرته الاحترافية مع باريس سان جرمان ومرّ على كروتوني الإيطالي لفترةٍ وجيزةٍ بالإعارة، قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن الألماني ومنه إلى أستون فيلا.

وخاض الجناح الأيمن 54 مباراة مع أستون فيلا ضمن مختلف المسابقات في الموسم الماضي، مسجّلاً 10 أهداف وصانعاً 9 تمريراتٍ حاسمة.

مثّل منتخب بلاده في 11 مباراة آخرها أمام تشيلي ودياً في 26 مارس 2024 ولم يُستدعَ إلى تشكيلة "الديوك" التي شاركت في كأس أوروبا الأخيرة في ألمانيا.

ويعسكر الاتحاد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، في إسبانيا استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.