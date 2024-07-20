نادال يصل إلى نهائي دورة باشتاد للتنس.. المرة الأولى منذ عامين

تأهل الإسباني رافايل نادال إلى نهائي إحدى دورات اللاعبين المحترفين "أيه تي بي" للمرة الأولى منذ تتويجه ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2022، بفوزه على الكرواتي دويي أيدوكوفيتش الصاعد من التصفيات بثلاث مجموعات في الدور نصف النهائي من دورة باشتاد السويدية لكرة المضرب (250 نقطة).

وغداة مباراته الماراثونية في المربع الذهبي حين احتاج إلى قرابة 4 ساعات للفوز على الأرجنتيني ماريانو نافوني، اختبر الإسباني ابن الـ 38 عاماً مرة جديدة حدوده القصوى على الملاعب الترابية واحتاج إلى ساعتين و12 دقيقة للتغلب على أيدوكوفيتش المصنّف 130 عالمياً والذي لم يسبق له أن تجاوز أكثر من دورين قبل مشاركته في باشتاد.

وقلب نادال تأخره بالمجموعة الاولى إلى فوز مستحق 4-6 و6-3 و6-4، ليعود لخوض المباراة النهائية في الدورة التي أحرز لقبها عام 2005 عندما كان يبلغ 19 عاماً.

وضرب "الماتادور" موعداً في النهائي الأحد مع الفائز من مباراة البرتغالي نونو بورغيش السابع والأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي، في سعيه لإحراز لقبه الفردي الـ 93 في مسيرته.

ويعود آخر انتصار لنادل على ملاعب رولان غاروس قبل عامين، حيث ظفر باللقب للمرة الـ 14 معززاً رقمه القياسي على التراب الفرنسي.

ويشارك نادال في دورة باشتاد تحضيراً لاستحقاقه الأولمبي في باريس حيث ستقام مسابقات كرة المضرب على ملاعب رولان غاروس. يخوض منافسات الفردي والزوجي إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراس (21 عاماً) بطل رولان غاروس وويمبلدون هذا العام.

وعاد المتوّج بـ 22 لقبا كبيراً لحمل المضرب هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خسارته في الدور الاول من بطولة فرنسا المفتوحة في مايو.

كما يخوض نادال في باشتاد منافسات الزوجي مع النروجي كاسبر رود حيث سيقابل لاحقاً الثنائي البرازيلي أورلاندو لوز ورافايل ماتوس.