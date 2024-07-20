بوغاتشار يقترب من استعادة لقب طواف فرنسا

اقترب السلوفيني تادي بوغاتشار (الإمارات) من استعادة لقب طواف فرنسا للدراجات النارية، وذلك بفوزه بالمرحلة التاسعة عشرة في منتجع "إيزولا 2000" للتزلج.

وهاجم بوغاتشار قبل 9 كيلومترات من النهاية (144.6 كلم) حيث تمكن من الانفراد بالصدارة بفارق 21 ثانية عن الأميركي ماتيو يورغنسون و40 ثانية عن البريطاني سايمون ييتس الذي تصدر لمعظم الفترات قبل أن يتجاوزه الفائز.

وهو الفوز الرابع لبوغاتشار (25 عاماً) في إحدى مراحل الطواف الفرنسي في النسخة الـ 111 الحالية.

وقبل يومين من انتهاء المنافسات والوصول إلى نيس، تقدم بوغاتشار المهيمن والواثق من نفسه على ملاحقيه المباشرين البلجيكي ريمكو إيفينيبول والدنماركي يوناس فينغيغارد في المركزين الخامس والسادس توالياً بالفارق ذاته 1.42 دقيقة.

ووسّع بوغاتشار صاحب القميص الأصفر الفارق في صدارة الترتيب إلى 5:03 دقائق عن فينغيغارد و7:01 دقائق عن إيفينيبول.

أشاد إيفينيبول بمتصدر الترتيب العام، قائلاً "لقد حقق وتيرة رهيبة، لقد كان الأقوى".

وفي حال لم يواجه أي حادث، سيتوّج بوغاتشار بلقب طواف فرنسا للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما كان ظفر به عامي 2020 و2021، والثأر من فينغيغارد الفائز باللقب في العامين الماضيين.

كما سيصبح بوغاتشار، في حال فوزه، أول دراج منذ الراحل الإيطالي ماركو بانتاني عام 1998 يحقق ثنائية تاريخية بفوزه بطوافي إيطاليا (جيرو) وفرنسا (تور دو فرانس) في العام ذاته.

وعلى الرغم من بقاء مرحلة جبلية السبت وتجربة نهائية بين موناكو ونيس الأحد، يحكم بوغاتشار قبضته على المنافسة هذا العام ويبدو أنه قد تغلب على نقطة ضعفه الوحيدة، وهي المرتفعات الطويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.