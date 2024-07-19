بعد أزمة بطل كوبا أميركا مع فرنسا.. شكوى ضد بطل يورو 2024 من جبل طارق

تقدم اتحاد كرة القدم في جبل طارق بشكوى رسمية إلى الاتحاد القاري للعبة "يويفا"، الخميس، بعدما ردد لاعبو إسبانيا هتاف "جبل طارق إسبانية" خلال احتفالهم بالفوز ببطولة "يورو 2024"، وذلك بعد الأزمة التي لاحقت بطل كوبا أميركا منتخب الأرجنتين بسبب احتفالات لاعبيه التي أثارت الجدل ضد منتخب فرنسا.

وأقامت إسبانيا احتفالات في العاصمة مدريد بعد الفوز 2-1 على إنجلترا في نهائي "يورو 2024"، حيث ردد لاعبون بينهم القائد ألفارو موراتا ولاعب وسط مانشستر سيتي رودري "جبل طارق إسبانية".

ويعتبر جبل طارق من أقاليم ما وراء البحار البريطانية، وعندما لفت موراتا انتباه رودري إلى أنه يلعب لصالح نادٍ إنجليزي، رد "لا أهتم".

وقال اتحاد الكرة في جبل طارق، "إن مقطع الفيديو أثار غضباً واستياء وإحباطاً، التصرف المعني مسيء جداً لمواطني جبل طارق الذين مارسوا مراراً وتكراراً حقوقهم الديمقراطية للبقاء ضمن أقاليم ما وراء البحار البريطانية".

وأكد: "رغم أن لجبل طارق حدوداً مع إسبانيا وتثمن علاقات التعاون الوثيقة مع إسبانيا والشعب الإسباني، فإنها ضمن أقاليم ما وراء البحار البريطانية وستظل كذلك، كما أن التصرف مسيء جداً لاتحاد الكرة في جبل طارق، إذ يشير إلى أنه لا ينبغي أن يكون لنا وجود اتحاد وطني مستقل عضو بـ"يويفا"".

وأضاف الاتحاد: "أن الهتافات استفزازية للغاية ومهينة بطبيعتها وأن تصرف اللاعبين يخالف لوائح "يويفا" المتعلقة بالانضباط.