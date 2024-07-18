حصد أكبر عدد من الألقاب في تاريخ ريال مدريد.. تمديد عقد مودريتش

أعلن نادي ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الأربعاء أن قائده لاعب الوسط الدولي الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش وقع عقدا جديداً لمدة عام واحد.

وكان مودريتش الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ39 في التاسع من سبتمبر المقبل، مدد عقده لعام واحد أيضا العام الماضي، على الرغم من الاهتمام القوي الذي أبدته أندية المملكة العربية السعودية لضمه.

وقال النادي الملكي في بيان إن مودريتش اتفق مع ريال مدريد على تمديد عقده مرة أخرى حتى 30 يونيو 2025، مذكرا بأن الكرواتي الذي انضم الى صفوفه قادما من توتنهام الإنجليزي في عام 2012، هو اللاعب الذي حصل على "أكبر عدد من الألقاب في تاريخ نادينا، ولعب معنا 534 مباراة".

وفاز مودريتش مع ريال مدريد بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، خمسة في مونديال الأندية، ومثلها في الكأس السوبر الإسبانية، وأربعة في الدوري الإسباني، ومثلها في الكأس السوبر الأوروبية، ولقبين في مسابقة كأس الملك.

وشارك الكرواتي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018، أساسيًا في 37 مباراة فقط خلال الموسمين الأخيرين في الدوري وجلس على دكة البدلاء كثيرا في الموسم الماضي بسبب التعاقد مع الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام.

لكنه لا يزال يحظى بتقدير كبير من قبل جماهير ريال مدريد ويظل لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد أن ساعد لوس بلانكوس على تحقيق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، وبعد اعتزال الدولي الألماني طوني كروس.

وأصبح مودريتش أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس أوروبا الشهر الماضي عندما هز شباك إيطاليا في دور المجموعات في ألمانيا، على الرغم من أنه لم يتمكن من تفادي خروج وصيف مونديال 2018 وثالث مونديال قطر من الخروج من الدور الأول.

وقال بعد التعادل القاتل مع إيطاليا 1-1 والذي أخرج كرواتيا من البطولة: "أود الاستمرار في اللعب إلى الأبد، لكن ربما يأتي وقت سأضطر فيه إلى اعتزال اللعب".

وأضاف "سأواصل اللعب، ولا أعرف إلى متى".

وجاء تمديد عقد مودريتش في اليوم التالي لتقديم النجم الجديد الدولي الفرنسي كيليان مبابي لجماهير ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

ويستهل ريال مدريد مشوار الدفاع عن لقب الدوري المحلي بمواجهة ريال مايوركا في 18 آب/أغسطس المقبل.