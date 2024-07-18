"فيفا" يحقق في عنصرية لاعبي الأرجنتين تجاه الفرنسيين

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء فتح تحقيق بحق لاعبي الأرجنتين بسبب عنصريتهم تجاه لاعبي فرنسا، خلال احتفالهم بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم الأحد على حساب كولومبيا وفق ما أفاد الأربعاء، وذلك بعد وقت قصير من إعلان نادي تشلسي الإنجليزي عن "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه إنسو فرنانديس.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "(فيفا) على علم بمقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويجري التحقيق في الحادث. يدين (فيفا) بشدة أي شكل من أشكال التمييز من قبل أي شخص إن كانوا لاعبين، مشجعين أو مسؤولين".

كما قرر تشلسي فتح "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه الأرجنتيني فرنانديس بسبب مشاركته في الهتافات العنصرية بحق لاعبي منتخب فرنسا خلال الاحتفال بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا.

وقال تشلسي في بيان: "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا وسنستخدمه لرفع مستوى الوعي.. اتخذ النادي إجراءً تأديبياً داخلياً".

ودافع خافيير ماسكيرانو، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي عن مواطنه، معتبراً أن مقطع الفيديو "أُخذ من سياقه".

وأضاف "كأرجنتينيين، إذا كان هناك شيء واحد لا نكونه، فهو أن نكون عنصريين، بل على العكس تماماً".

وتابع نجم برشلونة الإسباني السابق "أعرف إنسو، إنه شخصٌ رائع. ليس لديه مشكلاتٍ كهذه. غالباً ما يمكنك، كجزء من احتفال، أن تأخذ جزءاً من فيديو وتفسره بدون سياقه".

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الثلاثاء أنه يعتزم تقديم شكوى إلى نظيره الدولي (فيفا) بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال احتفالاتهم بلقب كوبا أميركا 2024.

وسُمعت الهتافات خلال فيديو مباشر نشره لاعب وسط تشلسي الإنجليزي إنسو فرنانديس على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل حافلة منتخب بلاده بعد الظفر بلقب كوبا أميركا على حساب كولومبيا 1-0 بعد التمديد الأحد في ميامي.

وردّد بعض اللاعبين، بينهم فرنانديس، أغنية يعود تاريخها إلى كأس العالم 2022، غناها مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح 4-2 (تعادلا 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي)، وتضمنت استهداف قائد "الديوك" كيليان مبابي.

ودعت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا الاتحاد الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وكتبت على منصة "اكس": "مثير للشفقة. هذا السلوك غير مقبول لأنه يتكرر".

فرنانديس يعتذر

وردّد لاعبو الأرجنتين بعد الفوز بكوبا أميركا ما غناه الجمهور في مونديال قطر في هجومهم على المنتخب الفرنسي بقولهم "إنهم يلعبون لصالح فرنسا لكنهم جميعاً يأتون من أنغولا، من الجيد أنهم يعرفون كيفية الركض، مثل الفاجر مبابي، والدته نيجيرية (هي فعلياً فرنسية من أصل جزائري) ووالده كاميروني، لكن في جواز السفر: فرنسي".

واعتذر فرنانديس عما قام به من خلال منشور على انستغرام قال فيه "أعتذر بشدة عن مقطع الفيديو الذي تم نشره على قناتي على انستغرام خلال احتفالات المنتخب الوطني. تحتوي الأغنية على لغة مسيئة للغاية ولا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذه الكلمات".

وتابع "أنا أقف ضد التمييز بكافة أشكاله وأعتذر عن التورط (بالمشاركة في الأغنية) في نشوة احتفالاتنا بكوبا أميركا. هذا الفيديو، تلك اللحظة، تلك الكلمات، لا يعكسون معتقداتي أو شخصيتي. أنا آسف حقاً".

وردّ المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا الاثنين على فرنانديس زميله في تشلسي من خلال منشور على موقع "أكس" قال فيه "كرة القدم في 2024: عنصرية غير مقيدة".

أما المدافع الفرنسي في برشلونة الإسباني جول كونديه المعروف بنشاطه المناهض العنصرية، فكتب مساء الثلاثاء على الموقع ذاته إنه أمر "مؤسف...".