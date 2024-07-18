بيلينغهام: ساوثغيت أحد أفضل المدربين في تاريخ المنتخب الإنجليزي

وصف غود بيلينغهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، غاريث ساوثغيت، المدير الفني الذي استقال من منصبه، قائلاً: «ببساطة هو أحد أفضل المدربين في تاريخ المنتخب الوطني».

وأعرب بيلينغهام، نجم ريال مدريد، عن «حزنه وخيبة أمله» لخسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإسباني في نهائي بطولة أمم أوروبا.

وأثنى بيلينغهام على ساوثغيت ووصفه بأنه «إنسان رائع»، وذلك على صفحته في تطبيق «إنستغرام».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا)، أن ساوثغيت أصدر بياناً عبر اتحاد الكرة الإنجليزي، الثلاثاء، يؤكد رحيله من منصبه، بعد 36 ساعة تقريباً من الخسارة 1-2 في برلين.

وقال بيلينغهام: «أشكر غاريث وجهازه على الذكريات الرائعة خلال فترة وجودهم في المنتخب الأول. من وجهة نظر مشجع، أصبح عضواً في الفريق، كانت رحلة مملوءة بالعواطف المذهلة التي غرست الأمل والفرحة مرة أخرى في بلادنا».

وأضاف: «كان من دواعي سروري أن يقودني شخص مخلص وشغوف للغاية، لا يعد غاريث من أفضل المدربين في تاريخ منتخبنا الوطني فحسب، بل يعد أيضاً إنساناً رائعاً. شكراً على كل شيء، وكل التوفيق لك في المرحلة التالية».

ووصف هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، ساوثغيت بأنه أحد أفضل المدربين الإنجليز الذين أعادوا الثقة للمنتخب وللمشجعين.

وكتب كين عبر تطبيق «إنستغرام»: «شكراً لكل شيء فعلته لأجلي ولأجل بلادنا. كنت أحد أعظم المدربين الإنجليز عبر التاريخ. كان من دواعي سروري أن أكون القائد في الملعب طوال فترة وجودك. ساعدت أمتنا على التواصل والإيمان بفريقنا مرة أخرى».

وأردف: «كان هناك العديد من الأمور المهمة، وصنعنا ذكريات معاً ستدوم للأبد، حظاً سعيداً في المرحلة التالية، وأنا متأكد من أننا سنرى بعضنا بعضاً، شكراً لك».

وتوجه ديكلان رايس وغوردان بيكفورد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه الشكر لساوثغيت.

وكتب بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، على «إنستغرام»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، سيستمر أثر ذلك لفترة. أقدّر كل شخص دعمنا خلال البطولة وأود أن أشكر كل زملائي والجهاز الفني على عملهم طوال البطولة».

وأضاف: «شكر خاص للمدرب لأنه آمن بي دائماً خلال فترة توليه تدريب المنتخب، وأتمنى له الأفضل في خطواته التالية».

وكتب رايس، لاعب أرسنال الذي كان أساسياً في آخر ثلاث بطولات كبرى شارك فيها المنتخب الإنجليزي، عبر «إنستغرام»: «شكراً لك. كان من دواعي سروري اللعب للمنتخب الإنجليزي تحت قيادتك». وأضاف: «ستبقى الذكريات إلى الأبد. أتمنى لك الأفضل في مغامرتك التالية».