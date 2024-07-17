قرار جديد من بيراميدز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة في الدوري المصري

اتخذت إدارة نادي بيراميدز قرار سريعا عقب ثبوت براءة نجمها رضمان صبحي، حيث تواصلت إدارة النادي مع اللاعب وطالبت منه العودة إلى التدريبات استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري يوم الإثنين المقبل، للجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد أعلنت في بيان رسمي، رفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بعد إثبات براءته وعدم تعاطيه المنشطات بقرار من لجنة المنشطات، القرار الذي أدى إلى إيقاف اللاعب بسبب شبهة تعاطيه المنشطات.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة النادي الأهلي على استاد 30يونيو في العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل. بتوقيت الإمارات، وتلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أمس الثلاثاء.

وذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجباري على اللاعب كان موافقا للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وقررت اللجنة بالأغلبية بناء على القرار الجديد عدم فرض عقوبة على اللاعب، الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب، وبدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.