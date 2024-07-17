بعد يومين من الفوز بلقب يورو 2024.. إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لعامين

اوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روشا الذي حلّ بدلاً من لويس روبياليس المقال من منصبه بسبب فضيحة القبلة القسرية للاعبة كرة القدم جيني هيرموسو، لعامين وذلك بعد يومين فقط من فوز منتخب "لا روخا" بكأس أوروبا على حساب انجلترا 2-1 في برلين.

وأفادت وسيلتا "أوندا سيرو" و"يوسبورت"، أن المحكمة الرياضية الإدارية فرضت عقوبة الإيقاف على روشا بسبب تجاوزه لمهامه بإقالة الأمين العام للاتحاد آنذاك أندريو كامبس.

كما تم تغريم روشا بمبلغ 35895 ألف دولار بسبب ما اعتبرته المحكمة ثلاث "مخالفات خطيرة للغاية" ارتكبها عندما كان رئيسًا للجنة إدارة الاتحاد الإسباني خلال رئاسة روبياليس.

وانتخب روشا الذي شغل منذ آب/أغسطس الماضي منصب الرئيس بالوكالة، لتولي مهامه في 26 نيسان/أبريل حتى نهاية ولاية روبياليس الذي اقيل من منصبه وتم رفع دعوى قضائية بحقه بتهمة فرضه قبلة قسرية على شفتي هيرموسو نجمة المنتخب الإسباني للسيدات خلال حفل تتويجه بكأس العالم في آب/أغسطس 2023.

وقد تمنع هذه العقوبة روشا من الترشح لرئاسة الاتحاد في أيلول/سبتمبر المقبل.

وحسب نسخة من القرار المنشور على موقع التواصل الاجتماعي من قبل صحافي من "أوندا سيرو" قررت المحكمة الإدارية للرياضة منع بيدرو روشا "من شغل منصب في أي اتحاد رياضي مهما كان" خلال عامين من إيقافه.

ووفقاً لموقع "يوسبورت"، سيستأنف روشا هذا القرار ويطلب البقاء في منصبه أثناء دراسة استئنافه، وهو ما قد يسمح له بخوض الانتخابات في أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يصدر أي رد من اللجنة الرياضية العليا التي تتبعها المحكمة الرياضية الإدارية.