الشناوي يستعد للرحيل عن الأهلي المصري.. ومفاجأة في قيمة الراتب

كشفت وسائل إعلام سعودية، عن اقتراب حارس المرمى الدولي المصري محمد الشناوي من الرحيل عن الأهلي المصري والانتقال خلال الفترة الصيفية الحالية إلى الدوري السعودي.

وقالت صحيفة عكاظ إن "الحارس الدولي في طريقه لمغادرة الأهلي المصري، بعدما تلقى عرضاً من الوحدة السعودي"، موضحة أن: "الوحدة تقدم بعرض رسمي إلى النادي المصري، بعدما استقر على أم الشناوي هو الأنسب لحراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل".

وتطرقت تقارير إعلامية إلى العرض السعودي الضخم، والذي قدر بنحو 5 ملايين دولار، لافتةً إلى أن الأهلي المصري يتجه لموافقة على العرض، خصوصاً أن المدرب مارسيل كولر لا يمانع بانتقاله.

وأكدت التقارير أن الشناوي سيحصل في حال انتقاله إلى الدوري السعودي، على راتب يصل إلى مليوني دولار سنوياً، مقارنة بـ 14 مليون جنية مصري يتقاضاها مع الأهلي.