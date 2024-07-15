إسبانيا تهزم إنجلترا وتتوج بلقب كأس أمم أوروبا 2024

تُوّج المنتخب الإسباني بلقبه الرابع القياسي في كأس أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره الإنجليزي في النهائي 2-1 في برلينـ لينفرد "لا روخا" بأكبر عدد من ألقاب البطولة بعد أن فضّ شراكته مع ألمانيا (ثلاثة في 1972، 1980 و1996)، وأضاف الى ألقابه السابقة (1964، 2008 و2012).

وافتتحت إسبانيا التسجيل في مستهل الشوط الثاني عبر الجناح المتألق نيكو ويليامس (47) قبل أن تُعادل إنجلترا عن طريق البديل كول بالمر (73)، ومنح البديل الآخر ميكيل أويارسابال المنتخب الإسباني التقدم من جديد والفوز (86).

واستحق المنتخب الإسباني اللقب الأوروبي بالفوز في كل مبارياته متفوقا على إيطاليا، ألمانيا، فرنسا وأخيرا إنجلترا في المباراة النهائية ليسطر فوزا تاريخيا ومستحقا بالفوز على كبار القارة، بينما خسر المنتخب الإنجليزي اللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما كان قد خسر في يورو 2020 أمام إيطاليا