مانشستر يونايتد يتعاقد مع مهاجم دولي بـ 46 مليون دولار

تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم الهولندي يوشوا سيركسي قادمًا من بولونيا الإيطالي في صفقة قدرت بـ46.3 مليون دولار أميركي.

ووقّع سيركسي على عقد لخمس سنوات مع "الشياطين الحمر"، مع خيار التجديد لـ 12 شهرًا إضافيًا.

واختار يونايتد حسب تقارير إعلامية ان يدفع مبلغًا زائدًا عن قيمة البند الجزائي البالغ 42.677 مليون دولار من أجل تقسيم المبلغ على فترة ثلاث سنوات للامتثال الى قوانين الربح والاستدامة.

وبرز إبن الـ 23 عامًا الى الواجهة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد أن ساعد بولونيا بصورة غير متوقعة على التأهل الى دوري أبطال أوروبا.

ونجح في تسجيل 12 هدفًا في 37 مباراة لبولونيا الموسم الماضي، وشارك ايضًا مع منتخب بلاده في كأس أوروبا قبل الخروج من الدور نصف النهائي على يد إنجلترا.

وتحدث مدرب يونايتد الهولندي إريك تن هاغ إلى سيركسي من أجل إقناع مواطنه بالالتحاق بتشكيلة الفريق.

وقال سيركسي الذي بدأ مسيرته مع بايرن ميونيخ الألماني قبل ان يلعب على سبيل الإعارة مع بارما الإيطالي وأندرلخت البلجيكي "أنا لاعب كرّس كل شيء دائمًا للفوز، وأنا مستعد لهذا التحدي التالي، للانتقال إلى مستوى آخر في مسيرتي والفوز بالمزيد من الألقاب".

وأضاف "بعد إجراء مناقشات مع المدير الفني ومسؤولي النادي، أعلم مدى الإثارة التي تنتظر مستقبلي هنا ولا أستطيع الانتظار حتى ألعب دوري في تحقيق النجاح لمانشستر يونايتد".

وسيتنافس سيركسي مع الدنماركي راسموس هويلوند وماركوس راشفورد والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والبرازيلي أنتوني لحجز مكان له كلاعب أساسي في خط الهجوم.