مدرب كندا راضٍ عن مسيرة فريقه في كوبا أميركا 2024

أبدى جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، رضاه عن مسيرة الفريق التي قدمها في ظهوره الأول ببطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024).

وأنهى منتخب كندا مشواره في البطولة المقامة حالياً بالولايات المتحدة في المركز الرابع، بعدما خسر (3-4) بركلات الترجيح أمام أوروغواي مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح أمس الأحد بتوقيت غرينتش) في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بالمسابقة.

وظل منتخب كندا متقدماً (2-1) في النتيجة، قبل أن يدرك منتخب أوروغواي التعادل بواسطة نجمه المخضرم لويس سواريز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء، ليحتكم المنتخبان في النهاية إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب السماوي.

وصرّح مارش، الذي تولى تدريب المنتخب الكندي قبل أسابيع قليلة من انطلاق كوبا أميركا، بأن لاعبيه قدموا «بياناً» أعلنوا من خلاله عن تقدمهم للغاية عن المكان الذي كان يعتقد أنهم سيتواجدون فيه في هذا الوقت.

وقال مارش في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مواجهة أوروغواي «اللاعبون يشعرون بخيبة أمل إزاء الطريقة التي خسرنا بها المباراة. لكنني كنت إيجابياً للغاية معهم».

وأضاف المدرب الأميركي «لقد كنا معاً لمدة 6 أسابيع تقريباً، ولعبنا ضد أحد أفضل المنتخبات في العالم، وفرضنا سيطرتنا على المواجهة. لقد كنا أفضل كثيراً في معظم فترات اللقاء وهو أمر جيد جداً».

وأشار مدرب كندا إلى أن فريقه فقد الكرة كثيراً في الدقائق الأخيرة، وهو ما سمح لمنتخب أوروغواي بالعودة للقاء.

وأكد مارش «كان يجب أن نكون قادرين على إنهاء تلك المباراة لمصلحتنا، لكن هذا الذكاء في كيفية التعامل مع تلك المواقف نحتاج إلى تطويره وسنفعل ذلك».

ويستعد منتخب كندا للمشاركة في بطولة كأس العالم عام 2026، التي يشترك في استضافتها مع كل من المكسيك والولايات المتحدة.

يذكر أن منتخب كندا تأهل للأدوار الإقصائية في كوبا أميركا بعدما حلَّ ثانياً في ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات، التي ضمت الأرجنتين وبيرو وتشيلي، قبل أن يتغلب على فنزويلا بركلات الترجيح بدور الثمانية، ثم خسر (صفر-2) أمام رفاق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في المربع الذهبي.