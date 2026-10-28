ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مأدبة عشاء رسمية أقامها رئيس وزراء كندا، مارك كارني، تكريماً لسموّه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية إلى كندا.

ورحّب مارك كارني بسموّ ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، معرباً عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين كندا ودولة الإمارات.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمارك كارني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموّه والوفد المرافق، وعبّر عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتبادل الجانبان، خلال مأدبة العشاء، الأحاديث الودية، واستعرضا العلاقات الثنائية الإماراتية - الكندية وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، إلى العاصمة الكندية، أوتاوا، في مستهل زيارة رسمية إلى كندا.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه، لدى وصوله إلى مطار أوتاوا ماكدونالد-كارتييه الدولي، وزيرة خارجية كندا، أنيتا أناند.

ويرافق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلاً من الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ومبعوث وزير الخارجية لدى كندا رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد، غانم سلطان السويدي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ورئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، مريم عيد المهيري، وسفير الدولة لدى كندا، عبدالرحمن علي المر النيادي، ومدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد، حمد سالم الكتبي.