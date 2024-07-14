تعرض 4 لاعبين مصريين لحادث سير مروع ونقلهم إلى المستشفى

نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل تعرض 4 لاعبين من قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كيلوبترا، مواليد عام 2005، لحادث سير مروع على طريق المحور، في القاهرة وذلك عقب انتهاء تدريبات الفريق استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

وتعرض مازن عمر ومحمد سامح ومحمد رمضان وانس ماهر لاعبو الفريق مواليد 2005 لإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي، ويخضعون للملاحظة الطبية، لحين استقرار حالتهم الصحية.

وذكر موقع "بطولات" المصري أنه تم نُقل اللاعبين على الفور إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، حيث يخضعون حاليًا لفحوصات طبية شاملة.