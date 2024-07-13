بوغاتشار يوسّع الفارق مع أقرب مطارديه في طواف فرنسا

وسّع الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار الفارق في الترتيب العام للنسخة الـ111 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بينه وبين أقرب مطارديه، بفوزه بالمرحلة الرابعة عشرة في سان-لاري-سولان متقدماً بفارق 39 ثانية عن الدنماركي يوناس فينغيغارد.

وهو الفوز الثالث عشر للدرّاج بوغاتشار، المتوّج باللقب عامي 2020 و2021، في إحدى مراحل طواف فرنسا، حيث يأمل في أن يستعيد اللقب الذي فاز به فينغيغارد في العامين الماضيين.

وتقدّم السلوفيني الذي اعتمد وتيرة هجومية قبل أقل من 5 كليو مترات على النهاية، في صدارة الترتيب العام بفارق 1:57 دقيقة عن وصيفه الجديد فينغيغارد الذي استفاد من اجتياز صاحب المركز الثاني السابق البلجيكي ريمكو إيفينيبول خط النهاية ثالثاً ليتأخر بفارق 1:10 دقيقة عن الفائز.

وتراجع إيفينيبول أيضاً للمرتبة الثالثة في الترتيب العام بفارق 2:22 دقيقتين عن صاحب القميص الأصفر.

وفي خطوة تكتيكية، أرسل بوغاتشار زميله البريطاني آدم ييتس للأمام قبل بضع دقائق لتقديم الدعم له بعد هجومه.

وبمجرد أن تقدّم على الإيرلندي بن هيلي، وسّع السلوفيني تفوّقه تدريجياً على فينغيغارد ليعبر الخط بصرخة غضب، علامة على تصميمه.

وبات بوغاتشار الذي يهدف إلى تحقيق ثنائية لم يسبق لها مثيل منذ عام 1998 وهي الفوز بلقبي جيرو الإيطالي وطواف فرنسا، يتمتع الآن بتقدّم مريح قبل يوم آخر في جبال البيرينيه الأحد.

وقال بوغاتشار بعد فوزه "كانت الخطة هي الوصول إلى خط النهاية وجعل السرعة النهائية صعبة، وربما يستغرق الأمر بضع ثوان والفوز بمرحلة. لكن في النهاية هذا أفضل بكثير"، وتابع "أنا سعيد جداً لتحقيق ذلك".

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة عشرة: 1- السلوفيني تادي بوغاتشار 4:01:51 ساعات 2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 39 ثانية 3- البلجيكي ريمكو إيفينيبول بفارق 1:10 د. 4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 1:19 د. 5- الإيطالي جوليو تشيكوني بفارق 1:23 د.

الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 56:42.39 ساعة 2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 1:57 دقيقة 3- البلجيكي ريمكو إيفينيبول بفارق 2:22 د. 4- البرتغالي جواو ألميدا بفارق 6:01 د. 5- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 6:09 د.